Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit vermedi. Şüpheli bir araçta 107 adet şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince yılbaşı öncesi kaçak içkiye geçit vermedi. Şüpheli bir araçta 107 adet şişe kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ’da yılbaşı öncesi jandarma ekipleri kaçak içkiye yönelik çalışmalarını artırdı. Ergene ilçesine bağlı Kırkgöz Mahallesinde yol kontrol ve emniyet devriyesi esnasında Ulaş Jandarma Karakol komutanlığı, İstihabarat Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir araç şüphe üzerine durduruldu. Sürücülüğünü M.Ç. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan kontrolde, 107 adet 70 CL kaçak/sahte alkol tespit edilerek alkollere el konuldu.

Konuyla ilgili sürücüye işlem yapıldı.