Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, yılbaşı öncesi eğlence mekanlarını denetledi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gıda Denetim Ekibi ve Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yılbaşı öncesi vatandaşların sağlık güvenliği için eğlence mekanlarına yönelik ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde başlayan denetimler gece geç saatlere kadar sürdü. Denetimlerde mekanlarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri incelenirken, mekanların mutfak bölümleri hijyen yönünden kontrol edildi.

Denetimlerde zabıta ekipleri de mekanların ruhsat kontrollerini yaptı. Halkın huzur ve sağlık güvenliği için sahada olan ekipler, kafeler, eğlence mekanları, restoran ve fastfood gibi işletmeleri denetlemeyi sürdürecek.