Halk sağlığını tehlikeye atarak haksız kazanç sağlamak isteyen işletmelere karşı düzenli olarak denetimler gerçekleştiren Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Halk sağlığını tehlikeye atarak haksız kazanç sağlamak isteyen işletmelere karşı düzenli olarak denetimler gerçekleştiren Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Halkın sağlığını tehdit edebilecek her türlü olumsuz koşulun önüne geçmek için ilçe genelinde sık sık denetim yapan zabıta ekipleri, son olarak marketlerde denetlemeler gerçekleştirdi. Belirli periyotlarla devam eden denetimlerde son 3 gün içinde, 177 işletme ekipler tarafından denetlendi. Özellikle, son kullanma tarihi geçen ürünler ile reyon-kasa fiyat kontrolü yapan Zabıta ekipleri, 515 şişe alkollü ve alkolsüz içecek ile 257 adet gıda ürününün son kullanma süresinin dolduğunu tespit etti. 18 işletme hakkında işlem başlatan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihi geçen ürünlere, imha etmek üzere, el koydu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “7 gün 24 saat esasına göre görev yapan Zabıtalarımız, halkımızın can ve mal güvenliği için denetimler yapıyor. Birçok farklı konuda denetimlerini aralıksız sürdüren ekiplerimiz sayesinde vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak davranışların önüne geçiyoruz. Belediye olarak tüm birimlerimizle, halkımızın mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.