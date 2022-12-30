Bursa’da yılbaşı öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl ev ortamını temizleyen bitkiler tercih ediliyor.

Bursa’da yılbaşı öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Bu yıl ev ortamını temizleyen bitkiler tercih ediliyor.

Yılbaşında sevdiklerine çiçek ve ev bitkisi hediye etmek isteyen vatandaşlar çiçekçilere akın etti. Çiçekçilerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Bu yıl en çok tercih edilen ise evin havasını temizleyen salon bitkileri oldu. Bu bitkilerin fiyatları ise büyüklüğüne göre 2 ila 17 bin arasında değişiyor.

Yılbaşı öncesi işlerinin hareketlendiğini ifade eden Necmiye Baltalı, "Bu yılbaşında evin havasını temizleyen bitkiler tercih ediliyor. Vatandaşlar yılbaşında sevdiklerine bu bitkilerden alıp hediye edecekler, işlerde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Fiyatları ise bitkilerin büyüklüğüne göre 2 ila 17 bin arasında değişiyor" dedi.