Bodrum’da yılbaşı gecesi için rezervasyonlar dolarken, bölgede sezon 12 ay devam ediyor.

Bodrum’da yılbaşı gecesi için rezervasyonlar dolarken, bölgede sezon 12 ay devam ediyor.

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı gecesini ılık bir iklimde kutlamak isteyenler, Ege ve Akdeniz gibi turistik bölgelerde rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Özellikle pandemiden sonra açık alanı olan mekanlarda daha fazla zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, yılbaşı gecesi için tercihlerini dışarıda bolca zaman geçirebilecekleri ve havaların ılık olarak seyrettiği Ege ve Akdeniz sahillerinden yana kullanıyorlar. Turizmcilerin, son yıllarda çok çerçeveli hizmetler ile sezonu 12 aya çıkartmayı başardığı Bodrum’da, bu sene otellerin yılbaşı gecesi için rezervasyonlarında doluluk yaşanıyor.

Aralık ayında yaz hala devam ediyor

Yeni yıla sayılı günler kala, Ege’deki birçok otel ve resort şimdiden doldu. Özellikle Bodrum’da, sağlıklı yaşam, detoks, spa merkezi ve kaplıca turizmi gibi bünyesinde hizmetler sunan wellness otelleri büyük ilgi görüyor. Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Kurucu Başkanı ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır yılbaşı programları için turistlerin Bodrum’a ilgisinden bahsederken, “Yıl başında turistler Bodrum’u tercih ediyor çünkü Bodrum’da aralık ayında yaz hala devam ediyor. Hava güneş açtığında 20 derecelerde, güneş olmadığında ise 16 derecelerde Çok ılıman bir iklim var. Aynı zamanda da tabii oksijeni en bol bölge Bodrum. Mistik iki katlı mimarisi ve barlar sokağı ile sene boyunca burada hareketli bir yaşam var” dedi.

Yılbaşı tatilini detoks ve zayıflama programları ile birleştiriyorlar

Bodrum’un yılbaşı programları hakkında bilgi veren Çakır, “Turistler, yılbaşı programlarını Bodrum’daki otellerin detoks ve zayıflama programları ile birleştirmeyi tercih ediyorlar. Bizim uluslararası 7 yıldız ödüllü, sağlıklı yaşam konseptine sahip Gümüşlük’teki otelimiz Sianji Wellbeing Resort’ta şimdiden yeni yıl gecesi rezervasyonlarımız yarı yarıya doldu. Yılbaşı rezervasyonları yaptıranlar, bunu hafta sonu tatili ve detoks ya da zayıflama programları ile birleştiriyor. Bir de tabii ki otelimizde çok değerli bir kaplıca suyumuz var Bodrum’da, kaplıcada, sağlıklı yaşam kürleri almak isteyen yoğun bir müşteri kitlesi var. Şu anki rezervasyon taleplerine bakarak, yılbaşında doluluk yaşayacağımızı tahmin ediyorum” diye konuştu.

En az 2 gece konaklama şartı var

Çakır, “Yılbaşı rezervasyonlarını minimum 2-3 gün olarak kabul ediyoruz. Bodrum’da, yılbaşı gecesi menüleri iyi otellerde 2 bin ila 3 bin 500 TL arasında ama daha basit restoranlarda bin TL’ye kadar iniyor. Aslında, Bodrum’da herkese göre bir yılbaşı kutlaması mümkün” dedi.

Bodrum’da ilk defa kaplıca turizmini başlatarak, bölgede sezonun 12 aya çıkmasına büyük katkı sağlayan, Gümüşlük’te yer alan Sianji Wellbeing Resort, 2023 yılına girerken misafirlerine Akdeniz ve Avrupa mutfağından özel bir seçki ile zengin bir yılbaşı menüsü hazırlamış. Yılbaşı programına akşamüzeri piyano dinletisi ile başlıyor, ardından müzisyenlerin saksafon ve gitar ön programı ile devam ederek, misafirlerini yeni yılın ilk saatlerine kadar Baia Orkestrası’nın hareketli parçaları ile eğlendiriyor. Sianji, Gümüşlük sahilinin eşsiz manzarasında, aralık ayının ılık ve temiz Bodrum havasında misafirlerine hem eğlenceli bir yılbaşı gecesi hazırlamış hem de yeni yıl tatili vesilesi ile konuklarına otelin bünyesinde yer alan detoks, sağlıklı yaşam ve wellness hizmetlerini sunuyor.