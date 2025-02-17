Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü, kırsal Mahallelerde bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. Son olarak Çakmak ve Namnam Orman İşletme Şeflikleri tarafından Turgut Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele, ormancılık faaliyetleri ve kırsal Mahallelerin ormandan faydalanma hakları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda uzman ekipler tarafından orman Mahallelerine yönelik destekler, orman bakım çalışmaları, yangın önlemleri ve sürdürülebilir ormancılık uygulamaları anlatıldı. Bölge halkının sorularını yanıtlayan yetkililer, ormanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, "Orman Mahallelerimiz ile iş birliğimizi güçlendirmek, onların ormancılık faaliyetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamak için bilgilendirme toplantılarımıza devam edeceğiz" mesajını verdi.