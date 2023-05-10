Hakkari’de yılanların ısırdığı köpeklere belediye veteriner ekipleri müdahale etti.

Hakkari’de havaların ısırmasıyla birlikte yılan ısırmaları arttı. Dağgöl Mahallesi Mir Kalesi bölgesinde gelen ihbar üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Alman cinsi kurt köpeğinin yılan tarafından ısırıldığını tespit etti. Tüm tedavileri yapılan köpek, daha sonra müşahede altına alındı.

Öte yandan, Depin bölgesinde gelen ihbarı değerlendiren ekipler, muayenesini yaptığı sokak köpeğinin yılın tarafından ısırıldığını tespit etti. Gerekli tedaviyi uygulayan ekipler, köpeği müşahede altına aldı.