Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kasabasının dağlarında yaşayan ve çobansız sürü sahibi olan Tınastepe ailesi, sürüye çobanlık yapan köpekleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde şifa arıyor.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınaztepe kasabasının dağlarında yaşayan ve çobansız sürü sahibi olan Tınastepe ailesi, sürüye çobanlık yapan köpekleri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde şifa arıyor.

Afyonkarahisar’da uzun süredir çobansız sürü sahibi olan İlkay Tınastepe ve ailesi, sürüye sahip çıkan vefakâr köpeklerinin sağlık sorunları sebebiyle zor günler geçiriyor. Kapı kapı dolaşıp köpekleri için şifa arayan Tınastepe ailesi, daha önce özel bir klinikte operasyon geçiren köpeklerini son olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne emanet etti. Bir süredir kafasındaki tümör nedeniyle tedavi gören çoban köpeğinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Annesi ve kardeşiyle 10 yıldır dağda yaşayan ve sürüsünü köpeklerine emanet eden İlkay Tınastepe, başına gelen talihsiz olay neticesinde kafasında tümör oluşan köpeği için mücadele veriyor. Tınaztepe dağlarındaki 20’ye yakın çoban köpeğinin babası olan ve son günlerde sağlık sorunları sebebiyle çeşitli operasyonlar geçiren köpek, sağlığına kavuşup sürünün başına dönmeyi bekliyor.

Tek başına sürüyü dağlarda otlatıp vakti geldiğinde dağ evine geri getiren akıllı köpekler, Tınastepe ailesinin en büyük yardımcıları. Verdikleri sağlık mücadelesine sonuna kadar devam edeceklerini söyleyen İlkay Tınastepe, şöyle konuştu:

“4 aydır yılan sokması sonucu mücadelemiz var. Ailecek bunun peşindeyiz. Şuan daha iyi aşamalara gelmesi için doktorlarımız özveriyle bize yardımcı oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Tedavilere devam edeceğiz. Enfeksiyonları için mücadele ediyoruz. Durumu iyi, güzel. Hocalarımız iyiye gidiyor dedi. İnşallah tek duamız Allah’tan, bu köpeğimizin sağlığına kavuşması ve elimizden ne geliyorsa her zaman yapacağız. O bizim aile dostumuz. Sevdiğimiz, her şeyimiz bizim. Yani bizim bir nevi evladımız. Bu mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz ama görünüyor ki bu mücadelenin sonu mutlu bitecek. Çünkü böyle güzel bir kurum, Afyon Hayvan Hastanesi. Buradan iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.”