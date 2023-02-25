Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sonrası yılan gibi kıvrılan yol kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Yol levhaları kar içinde kayboldu.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde kar yağışı sonrası yılan gibi kıvrılan yol kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Yol levhaları kar içinde kayboldu.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine giden 2200 rakımlı Suvara Meşa geçidi kar yağışı nedeniyle kısa süreliğine ulaşıma kapanmıştı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı bölgede yılan gibi kıvrılan yollar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kış aylarında alternatif yolu açan karayolları ekipleri zikzaklı yollarda masalsı yolculuk için bu yolu kullananlar var. Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki yüksek rakımlı geçit yılın her vakti doğa severleri ağırlıyor.