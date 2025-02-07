Meksika ile Sargasso Körfezi ile Türkiye’nin Aydın ile Muğla illeri arasında kalan Bafa Gölü’ne uzanan zorlu 7 bin kilometrelik yolculukları ile gizemli bir hayata sahip olan yılan balıklarını incelemeye alan Karya Farma HBX Ar-Ge özellikle acil durumlar ve doğal afetler için yeni bir ürün geliştirdiğini duyurdu. ADÜ Teknokent’te yapılan çalışmalar sonucu HBX-2371RED[AX7/24 ACİL adı verilen ürün ile salgın ve acil durumlarda kişilerin virüs salgınlarından korunup harici yaraların hızlı iyileşmesinde kullanılabileceği belirtildi.

Daha önce endemik bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarla gündeme gelen ve çalışmalarına 18 ayrı patent alan Karya Farma HBX Ar-Ge şimdi de okyanusu aşan gizemli yolculukları ve vücut yapısının dayanıklılığı ile dikkat çeken yılan balıklarını laboratuvara aldı. Uzun araştırmalar sonucu başta deprem olmak üzere doğal afetler ve zorlu koşullarda hayatta kalmak için stratejik bir çözüm sunan ürün geliştirdiklerini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Bilim Kurulu üyesi Kimyager Aslı Aktaş, 6 Şubat depremi sonrası başladıkları ve yaklaşık 2 yıl süren bu çalışmada mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Dünyada son yıllarda yaşanan doğal afetler, salgın hastalıklar ve acil durumların insan sağlığını ciddi boyutta tehdit ettiğini belirten Aktaş, "Geçtiğimiz yıl yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından, doğal afetlerde su, gıda güvenliği, hijyen ve bağışıklık desteğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gündeme gelmiş oldu. HBX Ar-Ge olarak kriz senaryolarına karşı alanımızda hazırlık yapmamız gerektiğini düşündük. Ürünün geliştirilme sürecinde yılan balıklarının doğadaki olağanüstü hayatta kalma özelliklerinden esinlendik" dedi.

Yılan balıkları, aşırı stres koşullarında bile hayatta kalabilen, düşük oksijenli ortamlarda dahi yaşayabilen ve çevresel değişimlere hızla adapte olabilen canlılar olduğunu belirten Kimyager Aslı Aktaş, "Yılan balıklarının bu olağanüstü özelliklerinden hem yola çıktık hem de faydalandık. Yılan balığının derisindeki doğal antibakteriyel bileşikler, bağışıklık sistemini güçlendiren yağ asitleri ve hücre yenilenmesini hızlandıran biyoaktif bileşenleri analiz ederek, bu formülasyona entegre ettik. Böylece, hem vücut içi hem de dışı için kullanılabilecek, acil durumlara özel geliştirilmiş bir ürün ortaya koyduk. Çalışmamızda HBX-2371RED[AX7/24 ACİL, adını verdiğimiz ürünü yılan balığının antimikrobiyal koruma sağlayan mukus yapısından esinlenerek formüle ettik. Bu özellik sayesinde açık yaralar hızla iyileşirken, patojenlere karşı güçlü bir koruma sağlanıyor. Ayrıca, yılan balıklarının düşük oksijen seviyelerine karşı geliştirdiği adaptasyon mekanizmaları, insan vücudunun aşırı stres altında bağışıklık sistemini destekleyen biyoaktif maddelerin formülde yer almasını sağladı" diyerek ürünün özellikle doğal afetlerde kullanılabileceğini kaydetti.

Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık; "Yılan balıkları, özellikle fosfor açısından zengin olup, hücre enerji üretiminde kritik bir rol oynayan ATP (Adenozin Trifosfat) üretimini destekler. Omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça yüksek olan bu tür, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını güçlendirirken, iltihaplanmayı azaltıcı etkileriyle de bilinmektedir" dedi.