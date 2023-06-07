Bursa’da 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde bulunan Şehit J. Er Eyüp Gürsoy İlkokul ve Ortaokulu’nda düzenlenen yıl sonu şenliğinde öğrenciler ve veliler doyasıya eğlendi.

Şehit J. Er Eyüp Gürsoy İlkokul ve Ortaokulu’nun bahçesinde yıl sonu şenliği düzenlendi. Şenlikğe “5 Şair 5 Şiir” bölümü ayrı bir güzellik kattı. 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinden Esila Miroğlu, Nehir Genç, Yiğit Demir, Yusuf Ali Nurgaz ve Hüma Şimal Bayrak adlı öğrenciler Memleket İsterim, Farkında Mısın, Kaldırımlar, Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var, Dostlar Beni Hatırlasın adlı şiirleri fon müziği eşliğinde seslendirdiler. Geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan şair Cengiz Numanoğlu’nun şiirine de yer verilerek, şair yad edildi.

Türkçe şiirlerin İngilizce şarkılarla şenlik devam etti. Okulda yapılan gitar kursundan öğrenciler de yaptıkları gitar gösterisi ile öğrencilerin ve velilerin beğenisini topladı. 1/C sınıfından Anadolu Ateşi ve 4/B sınıfından Fethiye Yöresi halk oyunları gösterisinin ardından fen ve teknoloji öğretmeni Asker Aslan’ın gitar gösterisi öğrencilere ve şenliğe katılanlara büyük sürpriz oldu.

Jimnastik takımı da birbirinden farklı hareketlerini sunduktan sonra Türkiye ile sınırlı kalınmayıp Uzak Doğu sporları gösterisi de yapıldı. Yıl boyunca beden eğitimi derslerinde bir spor şenliği havasında gerçekleştirilen turnuvalarda ödül alanlar da sahneye çağırılıp kupalarını ve madalyalarını aldılar.

Okullar arası Kano Türkiye Şampiyonasında okulun 7. sınıf öğrencisi Meryem Yıldız’a 500 metrede Türkiye 4.’sü olması nedeniyle ödülü Okul Müdürü Murat Elaldı verdi. Şenlikte 8. sınıfların diplomaları da sınıf öğretmenleri Emine Altay ve Derya Demirtaş tarafından verildi, sonra kep atma töreni yapıldı.

Daha sonra heyecanları gözlerinden okunan öğrenciler mezuniyet pastalarını kesip gönüllerince eğlendiler. Çocuk oyunları ve yarışmaları ile eğlenen, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan öğrencilerden sonra yıl boyunca Hüseyin Yergin tarafından çalıştırılan okçuluk öğrencileri gösterilerini sergilediler. Şenlik son bulmadan önce İlkokul Müdür Yardımcısı Özlem Berber’e okul adına yaptığı değerli çalışmalarından dolayı 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban tarafından plaket verildi.

Şenlik bahçe etkinlikleri ile devam etti. Şişme Oyun alanları, Pamuk Helva, Osmanlı Macunu, Patlamış Mısır, Yüz Boyama gibi etkinlik köşelerinde öğrenciler yılın yorgunluğunu attılar.