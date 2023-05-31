Zonguldak’ta öğretmenler tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi ziyaretçilerin beğenisini aldı.

Zonguldak Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde Fener Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan sene sonu resimlerinden oluşan sergi açıldı. Görsel Sanatlar öğretmenleri Arzu Dökmen ve Yasemin Özdemir tarafından hazırlanan 214 resim, şövalelerde yerini aldı. Sergi açılışına; İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, Fener Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Kurdele kesiminin ardından davetliler resim sergisi alanını gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dursun açılışta yaptığı konuşmada; “Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Zonguldak’ta bu tür faaliyetlerin olması sevindirici. Öğretmenler ve öğrencilerimize tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.