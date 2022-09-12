Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir bahçede bulunan erik ağacı yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir bahçede bulunan erik ağacı yıl içerisinde ikinci kez çiçek açtı.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir evin bahçesinde bulunan erik ağacı, Eylül ayında yeniden çiçek açtı. Yıl içinde ikinci kez çiçek açtığı için şaşırdığını belirten Ferit Uyar, “Erik ağacımız 2’nci defa çiçek açtı. Şu an bir daha herhalde meyve verecek kış ayına girmemize rağmen Eylül, Ekim ayında. Bu yıl bir meyvesini yedik, bunun herhalde bir daha meyvesini yiyeceğiz” dedi.