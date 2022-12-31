DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından her ay gerçekleştirilen din görevlileri toplantısı iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Müftülüğü tarafından her ay gerçekleştirilen din görevlileri toplantısı iki ayrı oturumda gerçekleştirildi.

Düzce’de din hizmetleri ve din görevlilerin faaliyetlerinin her ay görüşülerek karara bağlandığı aylık mutat din görevlileri toplantısı Müftülük konferans salonunda iki ayrı oturum ile gerçekleştirildi. Düzce İl Müftüsü Osman Aydın’ın başkanlık ettiği toplantılarda din görevlilerinin faaliyetleri görüşüldü. 12 aylık yapılan çalışmaların görüşüldüğü toplantıda Ocak ayında yapılacak çalışmalar da planlandı.