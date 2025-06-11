Sivas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Ersoy Hanımlar Kültür Merkezi’nde yıl sonu sergisi törenle açıldı. El sanatları ve mefruşat alanında yıl boyunca hazırlanan eserlerin sergilendiği etkinlik yoğun ilgi gördü.

Açılışa AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Baker ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde konuşan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker, "Değerli kursiyerlerimiz bir eğitim öğretim dönemi boyunca el emeği, göz nuru birbirinden güzel eserler hazırladılar. Kursiyerlerimize vakit ayırıp böylesi güzel ürünler ortaya çıkardıkları için hepsine teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık," ifade etti.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise yaptığı konuşmada, "Bugün burada kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini incelemek için bulunuyoruz. Kadınlarımızın elinin değdiği her şey çok kıymetli ve bereketlidir. Kadın bir vekil olarak her zaman kadınlarımızın, öğretmenlerimizin ve kursiyerlerimizin yanında olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun, elinize emeğinize sağlık," dedi.

Protokol üyeleri kurdele kesiminin ardından sergiyi gezerek eser sahiplerinden detaylı bilgiler aldı.

Mehmet Akif Ersoy Hanımlar Kültür Merkezi Müdürü Zülal Hasdemir de sergiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Arkamızda Sivas Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi var. Onların iş birliği sayesinde üç aylık kursumuzun sonuna geldik. Hocalarımıza ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsi onların ürünü, ellerine, emeklerine sağlık," şeklinde konuştu.

El sanatları ve mefruşat çalışmalarının yer aldığı sergi, 12 Haziran akşamına kadar ziyarete açık olacak.