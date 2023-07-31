Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Samsun’da 2020-2022 yılları arasında yapımı tamamlanan yatırımlara 661 milyon 224 bin TL harcandı.

YİKOB tarafından 2020-2022 yılları arasında il genelinde 23 adet yeni yapım işi tamamlandı. Aynı dönemde ayrıca 19 adet güçlendirme işlemi tamamlanırken, 118 adet de bakım onarım işi gerçekleştirildi. Bu yatırımlara 2020 yılında 150 milyon TL, 2021’de 135 milyon TL ve 2022 yılında 375 milyon TL ödeme yapılırken, toplam yapılan ödeme tutarı ise 661 milyon 224 bin TL oldu.

2020-2022 yıllarında 16 adet eğitim yatırımı, 2 adet kamu yatırımı, 1 adet emniyet yatırımı ve 2 adet de içişleri yatırımları ‘yeni yatırım’ olarak gerçekleşti. Alaçam Hükümet Konağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası, Çarşamba Huzurevi, 19 Mayıs Kaymakam Evi, İlkadım Saitbey İlkokulu, Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi-3 atölye, Yenimahalle Ortaokulu, Atakum Spor Lisesi, Vezirköprü Altınkaya Anaokulu, Vezirköprü İncesu İlköğretim Okulu, Tekkeköy Anaokulu, Vezirköprü Habibfakı Anaokulu, İlkadım Kılıçdede Ortaokulu, İlkadım Kalkanca Anaokulu, Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Merkezi, Çarşamba Kocatepe İlkokulu, Çarşamba Yeşilırmak İlkokulu, İlkadım Bilim Sanat Merkezi ve Havza 25 Mayıs Ortaokulu yatırımları bu tarihler arasında tamamlandı.

2023’te tamamlanan yatırımlar

YİKOB tarafından 2023 yılında ise Samsun’da 5 adet eğitim, 2 adet diğer kamu, 1 adet emniyet ve 1 adet de içişleri yatırımları olmak üzere toplam 9 yatırım tamamlandı. Ayrıca 18 adet eğitim yatırımı çerçevesinde güçlendirme işlemi bitirildi. 2023 yılı itibarıyla 13 adet eğitim ve 9 adet içişleri olmak üzere toplam 22 yatırımın yapılmasına devam ediliyor. Öte yandan 35 adet eğitim yatırımının da güçlendirme işlemi sürüyor. 29 yeni yapım işi ihaleye çıkarken, 25 yatırımın da projesi hazırlanıyor.