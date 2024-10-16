SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), 18 projeyi ortak yürütüyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak yürütülen projelerin görüşüldüğü toplantı Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlığında, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk ve Vali Yardımcısı Vekili/YİKOB Başkanı Abdulkadir Demir’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda 2022-2023 yıllarında YİKOB ve SBB arasında iş birliği protokolleri imzalanan projelerin, Keşif Kampüsü Açılıyor Projesi, Samsun Özel Harekat Bölge Müdürlüğü beton yol yapım işi, Yakakent ilçesi Kararaba, Çarşamba ilçesi Konukluk ve Kavak ilçesi Göçebe Mahalleri beton yol yapım işi, OSB bağlantı yolları beton yol yapım işi, Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Millet Caddesi beton yol yapım işi, Ayvacık ilçesi Osmanlı, Şenpınar ve Söğütlü Mahalleleri ana ulaşım yolu beton yol yapım işi, Terme ilçesi Ambartepe, İlimdağ ve Örencik Mahalleleri ana ulaşım yolu beton yol yapım işi, Vezirköprü ilçesi Çalköy ve Güldere Mahalleleri ana ulaşım yolu beton yol yapım işi, Ladik ilçesi Alıçlı ve Asarcık ilçesi Esentepe Mahalleleri ana ulaşım yolu sathi kaplama işi, Ayvacık ilçesi Orta Mahalle Mezarlığı gasilhane yapım işi olduğu aktarıldı.