Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 2022 çalışmalarının, 2023 yılı projelerinin ve faaliyet planlarının değerlendirildiği toplantı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının 2022 çalışmalarının, 2023 yılı projelerinin ve faaliyet planlarının değerlendirildiği toplantı Vali Orhan Tavlı Başkanlığında yapıldı.

Arkeolojik kazılara 114 milyon TL

Toplantı, Tarımdan turizme, altyapı yatırımlarından eğitim yatırımlarına kadar ihtiyaç duyulan her alanda Muğla’ya destek olan, kırsalda yaşayan vatandaşlara yönelik geliştirilen projelere destek sağlayan YİKOB’un doğal kaynaklar, ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünce tamamlanan ve devam eden uygulama projelerinin değerlendirilmesiyle başladı. Toplantıda 2020 yılında yaklaşık 12 milyon olan destek miktarının 2022 yılında 114 milyona ulaştığı açıklandı. Ayrıca 2022 yılında 28 kazı alanında aralarında Arkeolog, Restoratör, Sanat tarihçisi, Mimar gibi uzman personelin ve kazı işçilerinin olduğu yaklaşık 590 kişinin istihdamının 12 ay süreyle desteklendiği, Muğla’nın Tarih ve Kültür Turizmi altyapısının güçlendirilmesine katkı sunulduğu belirtildi.

2022 yılında Muğla’ya 260 milyon TL’lik kamu yatırımı kazandırıldı

Toplantıda Yatırım İzleme Müdürlüğünün 2022 yılında yaklaşık 260 milyon liralık kamu yatırımının Muğla’ya kazandırılmasının sağlandığı, kamu binalarının ve okulların depreme dayanıklı hale gelmesi için bina güçlendirme çalışmalarına hız verildiği vurgulandı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Seydikemer Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Apiterapik Arıcılık Ürünleri Arge İnovasyon Merkezi projesi gibi Muğla’nın kırsal kalkınmasında mihenk taşı olacak projeler ve tarımsal projelerin yanında doğayı ve çevreyi korumaya yönelik geliştirilen projelere de ortak olduğu ve destek verdiği açıklandı.

Seydikemer Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi

Toplantıda, Seydikemer ilçesi kırsal Çobanisa köyü mevkiinde Bin 150 dekar alan içinde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması öngörülen Seydikemer Tarıma Dayalı Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 2 bin 500 hayvan kapasiteli 1,14 milyon metrekare alanda hastalıktan ari işletmeyi barındıran hayvancılık parselleri ve süt işleme tesisi, yem fabrikası, hayvan hastanesi, Ar-Ge merkezi ve biyogaz tesisi gibi sanayi tesisleri ile bölgenin süt ve süt ürünleri ile büyük baş hayvancılığın merkezi olacağı belirtildi.

Apiterapik Arıcılık Ürünleri Arge İnovasyon Merkezi

Dünya çam balının ve arıcılığın başkenti olan Muğla’da geçimini arıcılıkla sağlayan 5 bin arıcı ailesi ile petek üretiminden nakliyesine kadar yaklaşık 25-30 bin kişinin arıcılık ve yan sektörler ile geçimini sağladığı, arıcılara küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korumak için Apiterapik Arıcılık Ürünleri Arge İnovasyon Merkezi projesinin geliştirildiği belirtimdi. Bu proje ile çam balının kalitesinin artacağı açıklandı. Bunun yanında Muğla’nın arı sütü, propolis, arı ekmeği, perga, apilarnil ve arı zehri gibi yüksek katma değerli arıcılık ürünlerinin de başkenti olacağı ifade edildi.

Çilek üretimi 20 kat arttı

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle hayata geçirilen ve devam eden tarımsal projelerin de gündeme alındığı toplantıda Vali Hanım çileği projesi ile Muğla’nın çilek üretiminin 20 kat arttığı belirtimdi. Kırsal mahallelerde yaşayan üreticilerin bu projeyle yaklaşık olarak 33 milyon lira gelir elde ettiği, hastalıktan ari işletme, buzağı kalkanı ve buzağına sahip çık projeleri ile hayvancılık sektörüne de destek verildiği açıklandı.

10 bin kilogram tehlikeli atık bertaraf edildi

YİKOB’un destek verdiği, doğa dostu ‘Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Zirai Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi’ ile zirai ambalaj atıklarının toprağa, suya ve denizlere yönelik olumsuz etkilerinin bertaraf edildiği belirtildi. Tüm ilçelerde toplam 456 noktaya yerleştirilen özel sızdırmaz konteynerler ile toplanan bitki koruma ürünleri ve gübre ürünlerinin özel araç ile bertaraf merkezine götürüldüğü, proje ile yaklaşık 10 bin kilogram tehlikeli ambalaj atığının doğayı kirletmesinin önüne geçildiği vurgulandı.

Turizm altyapı güçlendirmesine 50 Milyon TL

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın Tarih ve Kültür Turizmi altyapısının güçlendirilmesi çerçevesinde antik kentlerdeki çalışmalar için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının yaklaşık 50 milyon destek sağladığını belirtti. Vali Tavlı “Antik kentlerde yapılan çalışmalarla tarihi ve kültürel zenginliklerimiz gün yüzüne çıkarken, ortaya çıkan eserlerin korunarak geleceğe aktarılıyor. Diğer yandan da tarih ve kültür turizmi altyapısının güçlendiriliyor. 2022 yılında tarihi ve kültürel alanlarımızın yaklaşık 2 Milyon ziyaretçiyle buluştu. Yapılan çalışmalarla her yerinden adeta tarih fışkıran Muğla’mızın tarih ve kültür turizminde de hak ettiği yere gelecek” dedi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Muğla’da kamu yatırımlarının süratle tamamlanarak bir an evvel vatandaşların hizmetine sunmanın gayretiyle çalışıldığını belirten Vali Orhan Tavlı “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı nezdinde ilimizin gelişimi için emek veren, çaba gösteren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.