Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ederken, yıkıntılar arasından sıcak yemek yardımı yapılan noktaya gelen bir kediye de sahip çıktı. Ekipler kartondan yuva yapıp sahip çıktıkları kediye şefkat elini uzattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına devam ederken, yıkıntılar arasından sıcak yemek yardımı yapılan noktaya gelen bir kediye de sahip çıktı. Ekipler kartondan yuva yapıp sahip çıktıkları kediye şefkat elini uzattı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından ülke genelinde başlatılan seferberlik sürüyor. Yüzyılın felaketinde bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, evcil hayvanlar ile sokak hayvanları da depremden olumsuz etkilendi. Kahramanmaraş’ta Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesinin sıcak yemek dağıtım noktasının olduğu alana gelen bir kediye, ekipler sahip çıktı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Birimi Personeli Recep Tarhanlı, yıkıntılar arasından gelen ve evsiz kalan kediye kartondan bir yuva yaptı. Ardından da yiyecek vererek besledi. 3 gündür kediye sahip çıkan ekipler, can dostlarını yalnız bırakmıyor.