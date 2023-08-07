Samsun’da yıkım sırasında çöken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi binasının, bitişiğindeki 5 katlı apartmanda ’kalıcı hasar oluşturmadığı’ belirlendi.

İlkadım Sosyal Güvenlik Merkezi binası 13 Ekim 2022’de oluşan çatlaklar nedeniyle önlem amacıyla boşaltılmıştı. Liman Mahallesi’nde bulunan bina daha sonra ‘güvensiz’ olarak nitelendirilerek yıkılmasına karar verildi. Yüklenici firma, söz konusu binayı 5 Ağustos Cumartesi günü yıkmaya başladı. Yıkım sırasında dayanıksız bina bir anda kontrolsüz bir şekilde çöktü. Çökmenin etkisiyle bitişikte bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki mutfak ürünleri satan bir iş yeri ve 1. katındaki konuttaki cephe duvarlarında hasar meydana geldi. Oluşan hasarın ardından Afet ve Acil Durum(AFAD) İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından binada inceleme yapıldı.

İncelemeler neticesinde ilk tespitlere göre, zarar gören bodrum + 5 katlı binanın taşıyıcı ana kolonlarında hasar bulunmadığı ve oturmaya engel bir durum oluşmadığı anlaşıldı. Öte yandan Samsun Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılırken, zarar gören binanın cephe duvarlarının da firma tarafından kısa sürede yaptırılacağı öğrenildi.