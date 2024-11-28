Eskişehir’de kısmi göçüğün meydana gelmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı binanın yıkımı için Şair Fuzuli Caddesi’nin kapatılması kent trafiğinin bazı bölümlerinde yoğunluğa neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde, İstiklal Mahallesi’nde Şair Fuzuli Caddesi ve Porsuk Bulvarı’nın kesişiminde bulunan binada elle yıkım yapılırken kısmi göçüğün meydana gelmesi sonucu 4 işçi yaralandı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik tedbirleri arttırılırken, bugün binanın makine ile yıkımının yapılacağı gerekçesiyle Şair Fuzuli Caddesi geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Şehrin merkezinde bulunan caddenin kapatılması sonrası başta Cengiz Topel Caddesi olmak üzere pek çok bölgede yoğun trafik oluştu. Yollardaki uzun araç kuyrukları nedeniyle sürücülerin zaman zaman gergin anlar yaşadığı görüldü.