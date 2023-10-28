Eskişehir’de bir bina yıkım çalışması sırasında tüm sokağın tozla kaplanması vatandaşların tepkisini topladı.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Reşadiye Esnafı Sokak üzerinde yapılan bir bina yıkımından oluşan yoğun toz çevre esnafa ve vatandaşlara rahatsızlık verdi. Çalışmalar sırasında yoldan geçen bazı vatandaşların nefes almakta zorluk çektiği görülürken, bölgede gıda satıcılığı yapan esnaflar, mallarını korumak için ürünlerini işletmelerinin içine taşıdı ve kapılarını kapattı. Yıkımın çevreye rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemlerin alınmaması esnafın işlerini aksatırken, yoldan geçen vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Bölge halkından gelen yoğun tepki sonucu, bina yıkım ekiplerinin enkaz bölgesinde sulama yaptığı görüldü.