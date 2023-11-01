Depremin vurduğu Hatay’da ağır hasarlı bir bina, yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesinin ve bir aracın hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Subaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yıkım esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Kazayı iş makinesi operatörü yara almadan atlattı. Olayda park halindeki bir araç ve iş makinesi enkazın altında kalarak hurdaya döndü.