DÜZCE (İHA) – Düzce’de şiddetli yağışlarda görevlilerin yıkılmaması için yoğun çaba sarf ettiği geçici yaya köprüsü, suyun debisinin yükselmesiyle menfez boruları sürüklenince yıkıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yağışlar aralıklarla etkili oluyor. Düzce’nin Yığılca ilçesinde metrekareye 137,8 kilo olmak üzere rekor seviyede yağış düştü. Yağmur birçok bölgede su taşkınlarına sebep oldu. Küçük Melen Çayı’nın su seviyesi de yükselirken, dere yatağından gelen odun ve ağaç parçaları geçici olarak yapılan yaya köprüsünü kısmen tıkadı. Bunun üzerine su köprünün üstünden akmaya başladı. Düzce Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan temizleme çalışmasına ve alınan önlemlere rağmen menfez borularının sürüklenmesiyle geçici köprü yıkıldı.