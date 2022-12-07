Biyolojik ömrünü tamamladığı ve yıkılma tehlikesi oluştuğu gerekçesiyle önceki hafta kaldırılan 27 yıllık söğüt ağacının yerine belediye ekiplerince yenisi dikildi.

Biyolojik ömrünü tamamladığı ve yıkılma tehlikesi oluştuğu gerekçesiyle önceki hafta kaldırılan 27 yıllık söğüt ağacının yerine belediye ekiplerince yenisi dikildi.

Sinop’un Tersane mevkisinde deniz kenarında bulunan, yılların getirdiği hastalıklar ve yıpranmalar nedeniyle birçok kez tedavi edilen 27 yaşındaki söğüt ağacı, önceki hafta Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı. Sökülen ağacın yerine ise yeni bir söğüt ağacı dikildi.

Dikim töreninde Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Biliyorsunuz uzun süredir gündemimizi meşgul eden bir salkım söğüt ağacımız var burada. Hemen Sabahattin Ali Kültür Merkezimizin önünde. Ağacımız bir hastalık geçirdi. Ağacın tedavisiyle ilgili park ve bahçeler müdürümüz uzun süreden beri uğraşıyordu. Fakat ağacımızı kurtaramadık. Kesmek zorunda kaldık. Yıkılma tehlikesi geçiriyordu. Vatandaşlara zarar vermesin diye yıktı. Yanımızda özel bir konuğumuz var. Kemal kardeşimiz 1995 senesinde bu alanda tersanede işçi olarak çalışıyormuş. Eline geçen bir salkım söğüt ağacını şimdi bulunduğumuz bölgeye dikiyor. Yani bundan 1 - 2 gün önce kesmek zorunda kaldığımız, yıkmak zorunda kaldığımız ağacı diken arkadaşımız bu arkadaş. Bu ağaç Sinop için önemli bir semboldü. İnsanların çok sevdiği gölgesinde sohbet ettikleri özel bir ağaçtı. Biz istiyoruz ki o ağacı söktük, yerine yenisini dikerken Kemal kardeşimizle beraber dikelim diye kendisi davet ettik” diye konuştu.

Kaldırılan ağacı 27 yıl önce diken Kemal Teker ise duygulandığını belirterek, “Buraya tekrar söğüt ağacı dikildiği için mutluyum. Ben burada 1995 yılında gemi tersanesinde çalışıyordum. Burada bir çeşme vardı. Çeşmenin yanında söğüt dalından bir dal koparmıştım. Onu buraya diktim. Söğütte suyu sevdiği için zamanla büyüdü. Askerden geldim baktım bayağı büyümüş. Mutlu oldum. Zamanla insanların yanında oturmasını gördükçe daha da sevindim" dedi.

Sinop Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdal Küçükdemir ise “Ağırlık olarak 2 senedir uğraşıyoruz. Onun öncesinde de ufak tefek müdahalelerimiz, tedavilerimiz oldu ama son 2 senedir bizi bayağı bir zorladı. İçinde örümcekler, böcekler vardı. Köklerinde de çürüme olayı vardı. Kökleri de zaten sirayet ettiği için kesmek zorunda kaldık. Budamak zorunda kaldık. 2 senelik mücadelemiz kesmekle sonuçlandı. Yeni diktiğimiz ağacımızda bahar döneminde inşallah dallanarak gölgesinde oturma imkanı sağlayacak bizlere" diye konuştu.