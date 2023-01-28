Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı Geçidi’nde 83 yıl önce 2’si asker 3 kişinin çığa kurban verildiği bölgede, yıkılma tehlikesi nedeniyle vatandaşların korku içinde kullandığı çığ tüneli, yıkılarak aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı Geçidi’nde 83 yıl önce 2’si asker 3 kişinin çığa kurban verildiği bölgede, yıkılma tehlikesi nedeniyle vatandaşların korku içinde kullandığı çığ tüneli, yıkılarak aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek.

Eski Gümüşhane-Trabzon Karayolu üzerinde 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı geçidine yakın bir noktada yapılan çığ tüneli, yüzlerce yıldır kervan yolu olarak kullanılan Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alıyor.

Günümüzde Zigana Kayak Merkezi, Zigana Geçidi, Limni Gölü Tabiat Parkı ve Kadırga Yaylası’na ulaşmak için her yıl binlerce kişinin geçmek zorunda olduğu tüneli ayakta tutan kolonlarda derin çatlaklar, beton kısımlarda ise bozulmalar gerçekleşirken, inşaatta kullanılan demirler de açığa çıktı.

Yapıldığı dönemde hem bölgenin ağaçsız olması hem de metrelerce kar yağması nedeniyle kızakların kullanıldığı bölgede talihsiz bir çığ faciasının ardından yapılan tünelin içler acısı hali ulaşım için tüneli kullanan vatandaşları tedirgin ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Gümüşhane Valiliği ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü; Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı Geçidi’nde 83 yıl önce 2’si asker 3 kişinin çığa kurban verildiği bölgede yapılan çığ tüneli ile ilgili risklerin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı. Hazırlanan proje ile birlikte çığ tüneli yıkılarak, aslına uygun olarak tekrar inşa edilecek. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, sezon içerisinde çığ tüneli ile ilgili çalışmaların tamamlanarak vatandaşın hizmete sunulacağını ifade etti.

"Yıkılmaya yüz tutan çığ tüneli tekrar inşa edilecek"

Tünelin yıkılarak aslına ve tarihi değerine uygun olarak tekrar inşa edileceğini söyleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Eski Trabzon-Gümüşhane yolu üzerinde yapılan eski çığ tünelimiz son yıllarda yıkılma tehlikesi içerisindeydi. Bununla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğümüz çok değerli çalışmalarla güzel bir proje yaptılar. İnşallah çok yakın bir süreç içerisinde, yıkılmaya yüz tutan ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için tehdit olan çığ tünelini yıkarak yerine aynısını rekonstrüksiyon denilen yöntemle eskisinin aynısını yaparak hem tarihimizde hatıra olan bir değeri tekrar yaşatacak hem de daha güvenli hale getireceğiz. Biliyorsunuz o bölge Gümüşhane’nin turizmi açısından da çok önemli bir bölge. Hem kayak merkezimizin hem de mesire alanlarımızın olduğu bir bölge. Kışın özellikle yoğun bir trafik akışı olmakta. Bu bölgede vatandaşlarımızın can ve mal emniyetlerini teminen çok güzel bir proje hazırlandı. Çok kısa bir zaman dilimi içerisinde orayı yıkarak sezon içerisinde yenisini tekrar yaparak vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

"Herkes buradan tedirgin oluyor, acaba geçerken yıkılacak mı çökecek mi diye"

83 yıl önce bölgede meydana gelen ve 2’si asker 3 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinde dedesinin şans eseri sağ kaldığını söyleyen işletmeci Mehmet Eroğlu, "Çok eski tarihte dedemizin atları vardı, buradan Trabzon-Gümüşhane postasını taşırmış. Dedemle küçük kardeşi varmış yanında, burada çığa gittiler. Yanlarında yolcuları vardı, askerler vardı. Atlarının hepsi öldü, dedemi çığ karın üstüne attı, beli kırıldı, öyle hayatta kaldı. Küçük kardeşi ise öldü. Tabii tünelin yapılması güzel olur, şu anki mevcut haliyle biraz sıkıntılı, yıkılmaya yüz tutmuş. Tarihi bir görünümü var. Gelen herkes buradan tedirgin oluyor acaba geçerken yıkılacak mı çökecek mi diye. Yaparsalar çok güzel olur" diye konuştu.