DÜZCE (İHA) – Düzce’de depremin ardından aldıkları hasar sonrası yıkılan camilerin yerlerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başlatıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de depremin ardından aldıkları hasar sonrası yıkılan camilerin yerlerine yenilerinin yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan camiler yıkılırken, orta ve az hasar alan camilerin belirlenme çalışmaları tamamlandı. Bu çerçevede Müftülük tarafından orta ve az hasar alan camilerin tadilat çalışmaları ile ilgili olarak gerekli çalışmalar başlatıldı. Çilimli’de ağır hasar alarak yıkılan merkez camiyi inceleyen heyet daha sonra ilçe Müftüsü Muhammet Likoğlu’nun da katılımı ile depremde hasar alarak tadilat gereken yerlerde incelemelerde bulundu. Tadilatların kısa süre içerisinde başlamasının görüşüldüğü ziyaretlerde yıkılan camilerin yerlerine de yenisi yapılması için projelendirme çalışmalarının hızlandırılması görüşüldü.