Eskişehir’de geçtiğimiz yıl yıkılan pazar yeri alanının uzun süredir boş kalması çevre esnafın tepkisini topluyor. Aylar önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından boş alana park yasağı uyarısı asılırken, geçen süre içerisinde herhangi bir çalışma yapılmadı.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan pazar yeri, geçtiğimiz sene ‘Riskli Bina Tespit Analizi’ çalışmaları sonucunda risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılmıştı. Pazar yerinin yıkılmasının ardından boş kalan alanın yeniden düzenleneceği açıklanmış ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ’21.11.2022 tarihinde zemin çalışması başlayacaktır. Araç park etmek yasaktır’ yazılı bir tabela asılmıştı. Geçen süre içerisinde herhangi bir çalışma yapılmaması çevre esnafından tepki çekti.

Pazarın faaliyet gösterdiği dönemde vatandaşların bölgeye gelerek ticareti hareketlendirdiğini belirten esnaf, “İşlerimiz inanılmaz derecede düştü. 10 müşteri geliyorsa 3 gelmeye başladı. Şuan kimse burası ile ilgilenmiyor, ara sıra bir güvenlik görevlisi gelip, otomobil park edilmiş mi diye bakıyor. Bu zamana kadar park yeri olarak kullanılsaydı en azından gelecekteki masraflar karşılanırdı” dedi.

“Esnaf ortada kaldı parası olmayan birilerinin yanında çalışıyor”

Yıkılan pazar yerinde 2 dükkânı olduğunu söyleyen esnaf Şennan Karahan, bölgedeki ticaret hareketliliğinin durma noktasına geldiğini söyledi. Yaklaşık 1 senedir pazar yeri için herhangi bir faaliyet göremediklerini söyleyen Karahan, “Herkes bekliyor, işlerimiz yüzde 70 düştü. Yetkililerle yaptığımız tüm görüşmeler olumsuz oluyor. Valilik ile belediye arasındaki sorunlar çözülmedi ve süre verilmeksizin bekletiliyoruz. Bizim pazar yerinde 2 tane dükkânımız vardı, sorgusuz sualsiz mağdur olduk, bekliyoruz. Burası farklı kişilere ait parça parça bir alanmış; vatandaşın da belediyenin de emlakçının da parçası var. Yıkılan Pazar yerinin tekrardan yapılmasını istiyoruz, orada ruhsatlı dükkânlarımız var. Bize deprem yönetmeliği dendi ama herhangi bir yol gösterilmedi. ‘Şurayı size tahsis ettik, gidin işinizi yapın’ denmedi. Esnaf ortada kaldı, parası olan dükkân açtı, olmayan ise ya evde yatıyor ya da birilerinin yanında çalışıyor. Otopark olsun diyenler de var ama o geçici bir çözüm, temel meseleye odaklanmak lazım” dedi.