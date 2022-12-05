Manisa’nın Kula ilçesinde deprem riski taşıdığı dolayısıyla yıkılan 2 okulun yeniden yapılması için ilk kazma vuruldu. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, inşa çalışmaları başlayan okulları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alıp bu okulların en kısa sürede tamamlanarak eğitime yeniden kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Manisa’nın Kula ilçesinde deprem riski taşıdığı dolayısıyla yıkılan 2 okulun yeniden yapılması için ilk kazma vuruldu. AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, inşa çalışmaları başlayan okulları yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi alıp bu okulların en kısa sürede tamamlanarak eğitime yeniden kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Kula’da depreme dayanıksız olduğu için yeniden yapılmasına karar verilen Jeopark Ortaokulu, Tabduk Emre İlkokulu, 4 Eylül ilk ve ortaokulu binaları, geçtiğimiz yıl içerisinde yıkılmıştı. Yeniden yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen Jeopark Ortaokulu, Tabduk Emre İlkokulu, 4 Eylül ilk ve ortaokulu binalarının inşaatı için ilk kazmanın vurulduğunu ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş ile birlikte incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilisi Kıvanç İdiz’den bilgi aldı. 32 derslikli Jeopark Ortaokulu ile 24 derslikli 4 Eylül İlkokulu’nun 400 iş günü içerisinde tamamlanıp hizmete açılmasını hedeflediklerini dile getiren Başkan Palabıyık, Kula’da eğitimi bir üst seviyeye taşımak için var gücü ile çalıştıklarını kaydetti.

Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun Kula’ya yapılan yatırımlara doğrudan desteği ile hükümetin gücünü gösterdiklerinin altını çizen Başkan Palabıyık, birbirinden değerli okulların olduğu Kula’ya bu iki eserin de çok yakışacağını dile getirdi. Yakın takip edecekleri inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla eğitim öğretime bir eser daha kazandıracaklarının altını çizen Başkan Palabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere milletvekillerine, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.