DÜZCE (İHA) – Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Bahçeköy’de yıkılan köprüyü yerinde inceledi. Bölgede yaz aylarında kalıcı köprü yapılması planlanıyor.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında meydana gelen sel felaketinde yıkılan Bahçeköy’deki araç köprüsü, geçici olarak İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştı. Köprü, geçtiğimiz hafta Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında yeniden yıkıldı. Düzce İl genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kalıcı köprünün yaz aylarında yapılması için görüş alışverişinde bulunuldu.