Düzce Belediyesi yoğun yağışlardan kaynaklı oluşan sel afetinden etkilenen her noktada çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Konuralp’te de selden zarar gören geçici köprü ile dere yatağının genişlemesi sonucu zarar gören yan yollarında onarımı yaptı.

Düzce Belediyesi tüm araç, teçhizat ve personeli ile selden zarar gören noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan projelerde temizlik çalışmalarını yapan ekipler, muhtelif mahallelerde zarar gören köprü ve yolların da onarımını yapıyor. Dere yataklarının genişlemesine neden olan sağanak yağışlardan etkilenen noktalardan biri de Konuralp olurken mahalle içinde sık kullanılan geçici köprü ve yan yollarında oluşan zarar giderildi.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu yaptığı çalışma ile dere yatağı ıslahı ve selin getirdiği taşlar yeniden düzenlendi. Geçici köprü düzeninin de yeniden sağlandığı alanda köprüye bağlanan yollar ile dere yatağı çevresi düzenlemesi yapıldı. Ekipler, çalışmanın tamamlandığını belirterek köprü ile yollarının kullanıma açıldığını ifade etti.