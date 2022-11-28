Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bölgede riva raporunun hazırlanmasıyla ihaleye çıkıldığını ve yol yapım çalışmalarının başladığı bildirildi.

Yaklaşık 1 önce Sinop’ta meydana gelen heyelanlardan dolayı Sinop-Samsun karayolunda 200 metre boyunca kara yoluna düşen kaya parçaları, beton bariyer konularak yol güvenliği sağlanmıştı. Karayolları 78. Şube Şefliği tarafından yolun onarım çalışmaları başlatıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.