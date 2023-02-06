Sabaha doğru meydana gelen depremde Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde 14 katlı Alpargun apartmanı yıkıldı. Her katta iki dairenin bulunduğu apartmanda yıkımın hemen ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda enkaz altından 4 kişi çıkartıldı. Çıkartılan şahıslar hemen hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma çalışmalarını, yoğun yağmur da olumsuz etkiliyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çöken binadan bir yaralı çıkartıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çöken binadan bir yaralı çıkartıldı

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