Arama-kurtarma çalışmaları yoğun yağmura rağmen devam ediyor.

Sabaha doğru meydana gelen depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde 14 katlı Alpargun Apartmanı yıkıldı. Her katta iki dairenin bulunduğu apartmanda yıkımın hemen ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda enkaz altından 4 kişinin ardından 1 kişi daha çıkartıldı. Çıkartılan şahıslar hemen hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çöken binadan bir yaralı çıkartıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde çöken binadan bir yaralı çıkartıldı

Adana’da yıkılan 14 katlı binanın enkazından 4 kişinin ardından 1 kişi daha sağ olarak çıkartıldı.

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