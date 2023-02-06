Adana’da yıkılan 14 katlı binanın enkazından 4 kişinin ardından 1 kişi daha sağ olarak çıkartıldı.
Adana’da yıkılan 14 katlı binanın enkazından 4 kişinin ardından 1 kişi daha sağ olarak çıkartıldı.
Sabaha doğru meydana gelen depremde, Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde 14 katlı Alpargun Apartmanı yıkıldı. Her katta iki dairenin bulunduğu apartmanda yıkımın hemen ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda enkaz altından 4 kişinin ardından 1 kişi daha çıkartıldı. Çıkartılan şahıslar hemen hastaneye kaldırıldı.
Arama-kurtarma çalışmaları yoğun yağmura rağmen devam ediyor.
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