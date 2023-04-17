Giresun’un en büyük sulama barajı olarak inşa edilmesinin ardından gövde çökmesi sonucu uzun zamandır onarılmayı bekleyen Alucra Barajı, 90 milyon TL’ye yeniden yapılacak.

Alucra ilçesinde temelden 46 metre, koruma duvarları ile 56 metre yüksekliğe sahip Giresun’un en büyük, Karadeniz Bölgesi’nin de sayılı büyük barajlarından biri olarak 2014 yılında yapımına başlanan Alucra Barajı tamamlanmasının ardından gövde çökmesi sonucu patlamıştı. Hasar gören barajın onarılması için 5. kez ihaleye çıkan barajın 90 milyon TL’ye yeniden yapılacağı açıklandı.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgide, “10 Mart 2023 tarihinde beşinci kez yapılan ihaleyi yaklaşık 90 milyon TL ihale bedeli ile Ankara merkezli bir firma aldı. İhale sonrası onay işlemlerinin tamamlanmasıyla yer teslimi ilgili firmaya yapılacak. 2 yıl sürecek ikmal projesinde barajın çökme nedeniyle hasar gören gövdesi tamamen sökülüp yeniden yapılacak. ilk yıl gövdenin kaldırılması ikinci yıl çalışmasında ise gövdenin yaklaşık 50 metre yüksekliği ile yeniden yapılması öngörülüyor” denildi.

Alucra Barajı yöreye ekonomik değer katacak

Bölgenin tarımı için barajın çok önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt ise, “Alucra Barajı tam teslim edileceği zaman diliminde gövde çökmesi nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Biz Ziraat Odası olarak bu barajın ilçemiz ekonomisine ve tarım alanına çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Barajdan gelecek sulama altyapısı yer altından geçtiğimiz yıllarda ilçemizin mahallelerine kadar tamamlandı. Baraj tamamlandığı durumda örtülü seracılık için inanılmaz bir fırsat oluşabilecek bir potansiyel bulunuyor. Kelkit Vadisi içerisinde en bakir ve en verimli topraklar bölgemizde bulunuyor. Sulu tarım ile bu araziler çok iyi değerlendirilerek hem yöremizin hem de ülkemizin tarım sektörüne kazandırılacaktır. Örtülü seracılığın yaygın olduğu yerlerdeki insanların sulu tarım için arazi araştırdıklarını biliyoruz, arazi kiralama usulüyle üreticileri ilçemize davet edebilir, tarım ile beraber ilçemize yeniden nüfusun artırılmasını sağlayabiliriz. Tarım işçisi ve üreticilerin teşvik edilmesi çok önemli bir husus, Alucra Barajı’nın tamamlanmasıyla ilçemize büyük bir ekonomik değer sağlayacağı şüphesizdir. Bu nedenle barajın bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.