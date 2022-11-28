Düzce Belediyesi, depremin yaralarının sarılması için tüm gücüyle mücadelesini sürdürüyor. Aç ve açıkta hiçbir vatandaşın olmaması için çaba sarf eden ekipler, ayrıca gelen her ihbarları değerlendirerek olumsuzlukların da önüne geçiyor.

Düzce Belediyesi, depremin yaralarının sarılması için tüm gücüyle mücadelesini sürdürüyor. Aç ve açıkta hiçbir vatandaşın olmaması için çaba sarf eden ekipler, ayrıca gelen her ihbarları değerlendirerek olumsuzlukların da önüne geçiyor.

Düzce Belediyesi, depremin üzerinden geçen yaklaşık 1 haftalık süreç içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Düzcelilerin yanında olduğunu göstermesinin yanı sıra tüm birimleriyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına teyakkuz halinde hareket etti. Devletin tüm kademeleriyle Düzce’ye verdiği destek aralıksız devam ederken Düzce Belediyesi birimleri de üzerlerine düşen görevleri harfiyen yerine getiriyor.

Bu çerçevede, depremle birlikte özellikle binalarda baca yıkılmalarından ötürü yoğun gelen ihbarları değerlendiren İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çevre güvenliğini almasıyla görevlerini ifa ediyor. Tehlike arz ettiği düşünülen bölgelere şerit çekilerek vatandaşların sıkıntı yaşamasının önüne geçen ekipler, çalışmaların sağlıklı yürümesini sağlıyor.

Değerlendirilen ihbarlarda vatandaşlardan gelen diğer talepleri de göz ardı etmeden inceleyen ekipler, saptanan ihtiyaçların giderilmesi için belediye birimleri ile koordineli şekilde çalışmasını da sürdürüyor.

Deprem nedeniyle yıkılan ve tehlike oluşturan baca ve çatıların kaldırılmasını sağlayan ekipler, vatandaşların dikkat etmesi ve yapmaları gereken çalışmalara yönelik hususlar noktasında yaptıkları değerlendirmede, “Düzce Belediyesi tüm ekipleriyle sahada vatandaşların yanında yaraları sarmak için seferber olmaktadır. Bu çerçevede yıkılan bacaların güvenli şekilde kaldırılması sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın gerek yapılan çalışmalar gerekse de çalışmaların ardından bulundukları bölgelerde tedbirli şekilde hareket etmeleri rica olunur.

Ayrıca yıkılan bacaların kaldırılması esnasında bacanın yerine dikilmesi konusunda gelen taleplerin vatandaşlarımızın kendilerinin yerine getirmesi gereken bir çalışma olduğunu hatırlatma gereği hasıl olmuştur. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere hiçbir biriminin bu gibi bir çalışma gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.