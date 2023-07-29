Zonguldak’ta hafriyat ve çöplerle dolan Merkez Çarşısı alanı gelen tepkiler üzerine Zonguldak Belediyesi temizleme çalışması yaptı.

Zonguldak’ta Merkez Çarşısı bir süre depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Hafriyatın kaldırıldığı alan bir süre otopark olarak kullanıldı. Öte yandan kimliği belirsiz kişiler alana çöp atarak kirletti. Vatandaşlar da duruma tepki göstererek alanın temizlenmesini istedi.

Zonguldak Belediyesi ekipleri alandaki çöpleri ve atıkları temizleyerek kaldırdı. Alana yapılacak olan projenin hayata geçirilmesi bekleniyor.