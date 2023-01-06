Osmaneli Belediye Meclisi son toplantısıyla yıkımı yapılacak belediye binasına veda etti.

Osmaneli Belediye Meclisi son toplantısıyla yıkımı yapılacak belediye binasına veda etti.

Osmaneli Belediye Meclisi gündemi 10 maddeden oluşan meclis toplantısını ocak ayı içinde yıkımına başlanacak mevcut belediye binasında yaptı. Yapılan toplantıda görüşülen 10 maddenin 9’u oybirliği ile 1 maddesi de çekimser oylar dışında çoğunlukla kabul edildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yeni yılda alınacak kararların ilçeye değer katmasını dileyerek, “Tarihi bir günü ve son meclis toplantısını bu binada gerçekleştiriyoruz. 1967 yılında Necati Özdurgut başkanımız ve meclis üyeleri döneminde çok güç koşullarda yapılan belediye binamızı deprem yönetmenliğine uygun olmaması nedeniyle yıkıyoruz. Bu binada görev yapan ve aramızdan ayrılan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve belediye çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Başkan Şahin ayrıca İyi Parti meclis üyelerine gündemdeki maddelere verdikleri destekler için teşekkür ederek, “Birlik ve beraberliğimiz her alanda hedeflerimize ve hizmetlerimize olumlu yansıyor. Osmaneli Belediyesi örnek belediye olarak faaliyetlerini sürdürüyor” diyerek tüm meclis üyelerine teşekkür etti.