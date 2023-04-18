Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da yıkıntıların arasında vatandaşların Ramazan Bayramı yolculuğu başladı. Büyük hasar alan Antakya Otobüs Terminalinde firmalar ofislerini dışarı taşımak zorunda kalması dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay’da vatandaşların Ramazan Bayramı yolculuğu başladı. Kente deprem sonrası gelen gönüllü vatandaşlar ile depremden etkilenen depremzedeler bayram yolculuğuna çıkmak için otogara geldi. Firma ofislerinin zarar görmesi nedeniyle firmalar yazıhanelerini dışarı taşımak zorunda kaldı. Terminalin dışında işlemlerini yapmak zorunda kalan otobüs firması görevlileri, terminalin bir an önce onarılmasını istiyor. Terminalde firma ofisleri ise büyük hasar aldı. Tavanda çökmelerin bulunduğu terminalde, firma ofislerinin de duvarları yıkıldı. Yıkıntıların arasından bilet alan depremzedelerin daha çok sahil kentleri ile İstanbul, Ankara ve İzmir’e seyahat etmeleri dikkat çekti.

Otogarın yıkık olması ve imkanlarının kullanılamaz halde olmasına rağmen otogar yönetiminin firmalardan çıkış parası aldığını ve halen daha otogarda tadilat yapılmadığını söyleyen özel bir firma şoförü Ercan Bal, “Bayram öncesi yolculuklar başladı. Depremzedeler Hatay’ı terk ediyor. Kalacak yerleri olmayanlar daha çok Mersin, Antalya, İstanbul’a seyahat ediyorlar. Çok giden var. Otogarın durumu çok kötü. Herhangi bir çalışma yok. Yetkililerden bir şey görmedik. 10 gün önce geldiler baktılar. Yapılacakları incelediler ama şu ana kadar herhangi bir gelişme yok. Etraf yıkık dökük. Bir yerde durabilmek için kendimiz toparladık. Otogar çıkış parası almaya başladılar. Otogar bu durumdayken kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışırken otogar yönetimi otobüslerden çıkış parası almaya başladı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha çok sahil kentlerini tercih ettiğini söyleyen özel bir firmanın kaptanı Cafer Aydın, “Sefer sayılarımız depremden dolayı fazlalaştı. Herkes depremden dolayı mağdur olduğu için daha çok sahil kentlerine çalışıyoruz. İnsanlar bir şekilde barınmaya çalışıyor. Giden çok. Otogarda sorun var. Yazıhanelerin sıkıntıları var. Telefon ve internet sıkıntılı. Firmalar zor durumda. Kısa süre içerisinde toparlanmasını istiyoruz” dedi

Acil tıp asistanı olarak Hatay’a gönüllü geldiğini söyleyen Samet Sözcü, “Ben ve arkadaşlarım deprem sonrası göreve geldik. Görevimizi tamamladık ve dönüyoruz. 15 gündür buradaydım. Bizim görevlendirmelerimiz 15 gün sürüyor. Kendi ekiplerimizle beraber görevimizi bitirdik ve dönüyoruz” diye konuştu.

Otogardaki bayram yoğunluğu ise havadan görüntülendi.