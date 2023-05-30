ES Elazığspor’da, takım kaptanı Yiğitcan Erdoğan aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

TFF 3. Ligde mücadele eden Entegre Solar Elazığspor’da, takımın emektar kaptanı Yiğitcan Erdoğan futbolu bırakma kararı aldı. Önceki gün Elazığ’a gelerek, takım yönetimi ve futbolcu arkadaşlarıyla vedalaşan Yiğitcan, kramponlarını asarak resmi futbol kariyerini sonlandırdı. Son 5 sezonu bordo-beyazlı ekipte geçiren 39 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu kariyeri boyunca, 246 TFF 1. Lig, 68 TFF 2. Lig ve 106 TFF 3. Lig maçında forma giydi. Toplamda 420 lig maçında forma giyen Yiğitcan, 22 gole imza attı.