Kayserispor Futbol Okulları’nda eğitim alan 2011 doğumlu Yiğit Türkan’ı keşfeden Corendon Alanyaspor, gelecek vaat eden futbolcuyu kısa sürede transfer etti.

Kayseri’nin son yıllarda ithal ettiği yetenekli futbolculara yeni bir isim daha katıldı. 12 yaşındaki Yiğit Türkan Corendon Alanyaspor’a tranfser oldu. Futbola Kayserispor altyapısında başlayan ve 5 yıl sarı-kırmızılı takımın formasını giyen ardından 2 yıl Mustafa Uğur Futbol Okulu’nda antrenör Zeki Akparlar’ın gözetiminde futbol oynayan Yiğit Türkan’ı Corendon Alanyaspor keşfetti. Antrenmanlarda gösterdiği performans ve yeteneği ile göz dolduran Yiğit Türkan’ı Alanyaspor’un kamplarına götüren antrenör Zeki Akparlar, teknik heyetin küçük futbolcuyu fark etmesini sağladı. Kampta yapılan maçlarda yeteneğini sahaya yansıtan Yiğit Türkan’ı beğenen Alanyaspor teknik heyeti, transfer işlemlerini hemen yaptı. Okul kaydını Alanya’ya aldıran teknik heyet, minik futbolcuyu da Kayseri’den alarak renklerine tamamen bağlamış oldu.