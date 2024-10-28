DÜZCE (İHA) – Yığılca’da yapımı devam eden cep spor salonu ve depo alanında Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından incelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Düzce’nin Yığılca ilçesine ek cep spor salonu yapılması işi geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Yapılan çalışmalar ile birlikte inşaat önemli ölçü de ilerlerken, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve beraberinde ki heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Yazıcı, yetkililerden de bilgiler alarak salonun hızlı bir şekilde tamamlanarak ilçe halkının kullanımına sunulacağını belirtti.