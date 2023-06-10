Düzce Üniversitesi, Yığılca ilçesini Arıcılık sektöründe lider yapacak proje “Kovanda Arı Yığılca’da Hayat Var” Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile Yığılca’nın arıcılık sektöründe gelişimine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlanacak.

Yığılca Kaymakamlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası, Yığılca Bal Arısı, Ana Arısı, Damızlık Arı, Arı Ürünleri ve Tarım Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ortaklığında ve Düzce İŞ-KUR Müdürlüğü, Düzce ili Arı yetiştiricileri Birliği, Cat-Vet iştiraki ile yürütülecek olan proje; sosyal ve ekonomik göstergeler bakımından Doğu Marmara Bölgesi’nde Yığılca kırsalının kalkınması için uygulanan faaliyetler bütününü içeriyor.

Projede ana arı, arı sütü, arı zehri, perga ve apilarnil üretimine yönelik eğitimler başta olmak üzere, tüm arı ürünlerinin üretimi ve ürün çeşitliliğinin arttırılması; Yığılca’da dolum tesisi ve ana arı üretim işletmelerinin kurulması ve sözleşmeli arıcılık modeli ile başta gençler ve kadınlar olmak üzere istihdam imkanının artırılması hedefleniyor.