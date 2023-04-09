DÜZCE(İHA) – Yığılca’da orman köylüsüne hibe destekli 2 traktör, 3 tambur ve 5 motorlu testere kredisi verildi.

Düzce ili Yığılca ilçesinde orman köylülerinin desteklenmesi projesi (ORKÖY) dahilinde orman köylüsünü bilgilendirmek ve kredi kullanmak isteyenleri tespit etmek için Yığılca Orman İşletme Müdürlüğünce düzenlenen toplantılar tamamlandı.

Toplantıların sonunda, Yoğunpelit köyünde 2 haneye traktör ve 5 haneye motorlu testere, Mengen köyünde bir haneye traktör, Hebeler, Köseler ve Karakaş köylerinde 3 haneye tomruk çekme vinci (Tambur) için hibe destekli kredi kullanmaya hak kazanan vatandaşların tespiti yapıldı.

Traktör başına 120 bin TL hibe 600 bin TL olmak üzere iki traktör için toplam 1 milyon 200 bin TL kredi tahsisi yapılan orman köylüsü vatandaşların bu kredileri faizsiz 7 yıl süre ile geri ödeyecekleri belirtildi.

Yine yüzde yirmisi hibe 500 bin TL tambur kredilerinin faizsiz 5 yıl süre ile, yüzde 20’si hibe 25 bin TL motorlu testere kredilerinin de faizsiz 3 yıl süre ile geri ödeneceği ifade edildi.