Düzce’nin Yığılca ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içinde bulunan orman köylerinde bilgilendirme toplantılarına başlandı. 2025 yılının ilk toplantılar Dağ Köyü ve Yoğunpelit köylerinde yapıldı.

Orman İşletme ve Orman Muhafaza Memurları tarafında verilen eğitime orman köylüsü vatandaşlar katıldı. Toplantıda ormanların korunması ve orman yangınlarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda özellikle il genelinde ortalama sıcaklık değerlerinin arttığı aylarda ve orman yangını açısından risk teşkil eden zamanlarda orman yangınlarının önlenmesi için her orman köylüsü vatandaşın ve üretim işlerinde çalışan işçilerin, gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

İşletme Müdür Yardımcısı Serhat Dursun vatandaşları, orman yangını gönüllüsü olmaya ve yıl içerisinde düzenlenen orman yangınlarını önleme konusunda düzenlenen eğitimlere katılmaya davet etti.