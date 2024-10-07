DÜZCE (İHA) – Düzce’nin en uzak ilçelerinden birisi olan Yığılca’nın köylerinde İl özel idaresi ekiplerince yangınlara itfaiye ekiplerinin daha hızlı müdahale olabilmesi için yangın hatları açıldı.

Düzce’de İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Düzce’nin en uzak köylerinden birisi olan Yaylatepe köyünde yaşayan vatandaşların temel ihtiyacı olan suya erişimini kolaylaştırmak adına şebeke su hattı ve su deposunda yenileme çalışmaları yapıldı. Ayrıca ekipler, bölgede itfaiye ekiplerinin yangınlara müdahalesinde su sorunu yaşamaması adına köy içine su hatları da çekilerek hizmete alınılması sağlandı.