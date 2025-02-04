DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında ki köy yollarında yol onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi Yığılca İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, Hebeler Köyü’nde başlattığı yol bakım çalışması yapıyor. Yol yüzeyinin güçlendirilmesi ve sürüş güvenliğinin artırılması amacıyla yürütülen bu çalışmalar, bölge halkının daha konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmetine kavuşmasını sağlamayı hedefliyor. İl Özel İdaresi, köy yollarının daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.