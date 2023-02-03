Söz konusu futbolcular Beşiktaş mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük müsabakasında görev yapamayacak.

Süper Lig’in 23. haftasında yarın Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ve Uğur Çiftçi, orta saha oyuncusu Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Charis Charisis Beşiktaş maçında sarı kart cezası tehdidiyle karşı karşıya.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi DG Sivasspor’da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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