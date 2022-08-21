Sivasspor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçını kazanıp, 3 puanla tanışmak istiyor.

Sivasspor, sahasında oynayacağı Alanyaspor maçını kazanıp, 3 puanla tanışmak istiyor.

Süper Lig’de 2022-2023 sezonuna Gaziantep beraberliği ile başlayan, daha sonra Adana Demirspor’a yenilen Sivasspor, bu hafta sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Yarın oynanacak müsabaka için çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde kazanıp ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Sakaryaspor: 2 Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 0 - Sakaryaspor: 2

Teknik Direktör Rıza Çalımbay nezaretinde çalışmalarını sürdüren Sivasspor’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kendi kulüp tesislerinde kampa girecek.