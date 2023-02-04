Beşiktaş müsabakasını 1-0 kazanan Sivasspor, bu sezon ligde 6. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş müsabakasını 1-0 kazanan Sivasspor, bu sezon ligde 6. galibiyetini elde etti.

Sivassporlu taraftarlar Beşiktaş maçına ilgi gösterdi Sivassporlu taraftarlar Beşiktaş maçına ilgi gösterdi

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı konuk etti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 6. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Süper Lig’de 24 puana ulaşan Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada deplasmanda Kasımpaşa’yı, 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1’ ve 22. haftada deplasmanda Alanyaspor’u 3-0’lık skorla geçmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.